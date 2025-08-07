Papelería Yolis vence a Bravos del Gordo

Los peloteros de Papelería Yolis no tuvieron el mayor de los problemas para construir larga pizarra de 18-8 sobre los Bravos del Gordo, dentro de las hostilidades de la Liga de Veteranos de Softbol.

Los peloteros de Yolis llegaron al campo Veteranos para imponer sus condiciones y así lo dejaron claro en el segundo y tercer rollo al fabricar ataques de seis y cuatro, respectivamente, para de esta manera encaminarse en asegurar la victoria.

Con la mecha encendida Yolis agregaron cuatro más a la cuenta en la quinta tanda de bateo para respaldar el trabajo monticular de Macario Castillo para que se llevará la victoria.

Ramiro Hernández tuvo una actuación completamente redonda al irse de 4-4, mientras Patricio García en cuatro oportunidades atizó par de jonrones, Luis Vallejo de 3-2 con un jonrón, Luis Pablo García de 2-2 y Tadeo Cepeda también la botó una vez.



