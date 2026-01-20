Panthers y Bartolitas dividen los honores

Panthers y Bartolitas dividen los honoresTremendo fue el inicio de la serie de campeonato femenil de la Liga Campeones de Softbol
Tremendo fue el inicio de la serie de campeonato femenil de la Liga Campeones de Softbol al dividir honores Panthers Rojos y Bartolitas por lo que el tercer juego y definitivo se sostendrá este domingo para decidir de una vez por todas a la nueva reina del diamante.
Las encargadas de pegar primero fueron las Bartolitas al sostener un juego demasiado cómodo al superar por la vía de la misericordia a las felinas por pizarra de 14-3 y colocarse a un juego del gallardete de playoff.
La serpentinera Mayra Coronado tuvo una productiva actuación al llevarse el triunfo tras ser respaldada por los bates de Irma Casas que pegó tres inatrapables y Arely López se fue de 3-2.
Durante el segundo de las hostilidades las Panthers estaban con la obligación de apuntarse el triunfo para mantenerse con vida y así lo terminaron por hacer al superar apretadamente en extrainning 20-19.
Las felinas se mantuvieron con buen ritmo de bateo para encontrarle los lanzamientos a Coronado, mientras Sandra Rodríguez que paso por demasiadas complicaciones termino por adjudicarse el triunfo.