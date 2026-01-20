Panthers y Bartolitas dividen los honores

Tremendo fue el inicio de la serie de campeonato femenil de la Liga Campeones de Softbol al dividir honores Panthers Rojos y Bartolitas por lo que el tercer juego y definitivo se sostendrá este domingo para decidir de una vez por todas a la nueva reina del diamante.

Las encargadas de pegar primero fueron las Bartolitas al sostener un juego demasiado cómodo al superar por la vía de la misericordia a las felinas por pizarra de 14-3 y colocarse a un juego del gallardete de playoff.

La serpentinera Mayra Coronado tuvo una productiva actuación al llevarse el triunfo tras ser respaldada por los bates de Irma Casas que pegó tres inatrapables y Arely López se fue de 3-2.

Durante el segundo de las hostilidades las Panthers estaban con la obligación de apuntarse el triunfo para mantenerse con vida y así lo terminaron por hacer al superar apretadamente en extrainning 20-19.

Las felinas se mantuvieron con buen ritmo de bateo para encontrarle los lanzamientos a Coronado, mientras Sandra Rodríguez que paso por demasiadas complicaciones termino por adjudicarse el triunfo.







