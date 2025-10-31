Remontada y triunfo de las Panthers Rojo

Las Panthers Rojo dieron certero zarpazo en el diamante por conducto de Brisa García al encargarse de disparar oportuno "grand slam", que inmediatamente le dio la vuelta a la pizarra 21-20 sobre Panthers Lila, en duelo correspondiente a la Liga Campeones de Softbol.

Sin duda alguna fue uno de los encuentros de mayor emoción de la jornada porque ambos planteles descifraron todos los lanzamientos de las pitchers para realizar un encuentro con demasiado carreraje.

Las felinas de Lila hicieron valer su potente line up al descargar constantes rallys y en la alta del séptimo inning agregaron seis más para rayar el pizarrón 20-17 y estar cada vez más cerca de la victoria, pero las felinas rojas congestionaron las almohadillas para dejarlas tendidas y conseguir triunfo dramático.

Las Panthers Rojas batearon a la hora cero al momento que le encontraron la pelota a la serpentinera Martha Guzmán, que termino por cargar con el descalabro. Maribel Ramo llegó quieta a la inicial con imparable, después abordó la intermedia en pecado al batazo de Yeray Medina y Danna Gutiérrez las movió una base con inatrapable para dejarle la mesa servida a García en convertirse en la jugadora más valiosa.



