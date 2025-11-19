Se lucen Mr. Iguana y La Yesca

La afición de Reynosa disfrutó en vivo y a todo color a uno de los luchadores más famosos y queridos del momento, tanto en la Triple AAA como en el Imperio de la WWE. Mr. Iguana y su inseparable Yesca aparecieron en el cuadrilátero de Panthermanía IX para protagonizar una de las luchas más aplaudidas del evento.

¿Qué ocurrió?

El gladiador oriundo de Culiacán sigue desbordando carisma y la gente se lo agradeció con aplausos. A la hora de luchar también demuestra su calidad y en esta ocasión se unió con Octagón Jr y Blue Demon III para derrotar en una sola caída a la tercia ruda integrada por el Texano Jr, el Fiscal y The Panther Jr.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

La Yesca salió volando del cuadrilátero, pero Mr. Iguana cobró venganza y le robó la cuerda al Texano Jr para darles una sopa de su propio chocolate.