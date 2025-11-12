Psycho Clown y pagano estarán juntos en Reynosa

La cuenta regresiva para Panthermanía IX está a cinco días del gran evento donde las figuras de la lucha libre mexicana llegarán a Reynosa.

Unos de los luchadores más esperados por la afición fronteriza son Psycho Clown y Pagano, los actuales Campeones de Parejas AAA, quienes se enfrentarán contra Cibernético y Charly Manson, mejor conocidos como los Hell Brothers.

En esta función también han sido confirmados Mr. Iguana, Octagón Jr. y las Tóxicas, por mencionar algunos. Pero la lucha estrella será la apuesta máscara contra máscara entre Laredo Kid y el reynosense Imagen II.