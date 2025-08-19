Gran arranque en los Panamericanos Junior

El reynosense Lorenzo Martínez está brillando con la Selección Mexicana de Voleibol U23, que marcha invicta en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se disputarán en Asunción, Paraguay. Este lunes consiguieron su segunda victoria del torneo tras vencer 3-0 a Guatemala (25-11, 25-17 y 25-23).

En su presentación derrotaron a Colombia 3-1 (18-25, 25-18, 25-23 y 26-24) y en este duelo Martínez se mostró muy activo sobre la red, sobre todo con los bloqueos y también sorprendió con algunos remates. El gigante fronterizo ha caído con el pie derecho en el TRI juvenil y cada vez luce más acoplado.

Este martes México buscará su tercer triunfo cuando se enfrenten ante el anfitrión (Paraguay). En el torneo también están participando Cuba, Argentina, Brasil y República Dominicana.