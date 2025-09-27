Impartirá ´Palmera´ Rivas una plática motivacional

El ex jugador profesional José ¨La Palmera¨ Rivas, va estar hoy en Reynosa como invitado especial para dar una plática motivacional a los estudiantes de la Universidad México Americana del Norte (UMAN).

El legendario defensa central de los Tigres UANL va sostener una conferencia y convivencia con los jóvenes estudiantes con los que aprovechará platicar todas las experiencias que vivió en los 14 años que estuvo dentro del futbol mexicano.

La ¨Palmera¨ Rivas, es oriundo de Veracruz, pero su esencia como futbolística la protagonizo en la época dorada de los Tigres al conseguir los campeonatos en el 2011, 2014 y 2016 de la Liga MX, también levantó la Copa MX en el 2014 e hizo historia con la institución regiomontana en obtener el título internacional Campeón de Campeones 2016.

Además, vistió la playera de la Selección Mexicana, pero su debut se dio el 10 de octubre del 2015 tras ingresar al minuto 75 por Rafael Márquez, portando el dorsal 3, en la victoria 3-2 ante los Estados Unidos.



