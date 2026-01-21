Debut de Jandra Ruiz con el Pachuca Sub19

La reynosense Jandra Ruiz está de regreso a las canchas y lo hizo de buena manera al jugar sus primeros 90 minutos con las fuerzas básicas femenil del Pachuca Sub19.

Aunque el resultado no fue el deseado al caer de visita 1-2 ante el Toluca, estuvo atenta en cada una de las jugadas en este naciente Clausura 2026.

Con esta aparición la defensa fronteriza va sostener su séptimo torneo en su cuenta personal por lo que tiene varios objetivos en conseguir, siendo los primordiales mantener el buen nivel futbolístico para estar presente en el 11 inicial, buscar el campeonato, pese que ya cuenta con dos estrellas, y seguir siendo convocada a la Selección Mexicana Sub15.

El crecimiento de Jandra ha sido de menor a mayor en los 3 años que lleva con el cuadro de la "Bella Airosa", siendo para el cuerpo técnico un potencial prospecto de llegar a mayores instancias como el debutar en la primera división femenil de la Liga MX.

En su reciente aparición el director técnico Ángel Olsin la colocó como titular para mantenerla todo el juego en su posición natural de defensa lateral.

Durante el pasado Apertura 2025 Jandra registró un total de 331 minutos, siendo titular en cinco encuentros, mientras en la liguilla estuvo presente en par de cotejos.

Otro de los mejores torneos que ha tenido fue en el Clausura y Apertura 2024 al sostener 394 y 389 minutos, respectivamente.

La reynosense Jandra Ruiz se presenta en su séptimo torneo con el Pachuca Sub19 de forma titular.