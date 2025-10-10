Con paso firme en el Pachuca

A cinco juegos que termine el torneo regular femenil Sub19 en la Liga MX las Tuzas del Pachuca, en la que milita la reynosense Jandra Ruiz, se perfilan como el primer equipo en clasificarse matemáticamente a la liguilla.

Jandra ha tenido un torneo con buenas y malas. La primera sus constantes llamados a la Selección Mexicana Sub19, mientras la segunda fue una lesión que la alejo por espacio de un mes, pero recientemente regreso para titular en la zona defensiva.

En su reciente aparición en el terreno de juego fue en el triunfo de las Tuzas por marcador de 2-1 sobre Gallos Blancos del Querétaro, en duelo correspondiente a la jornada 13, en la que apareció de titular y ser pieza clave que se mantengan en el liderato del Grupo 1 con 31 puntos y convertirse en amplias favoritas de quedarse con el campeonato.

La defensa fronteriza llegó a la institución de la ¨Bella Airosa¨ a las 12 años teniendo un proceso bien encaminado en las fuerzas básicas, que en estos instantes es una jugadora clave en la zaga baja que la ha llevado en pertenecer al tricolor juvenil.

En estos momentos suma un total de 204 minutos en los tres encuentros que ha estado como titular, que sin duda van incrementar al ser requerida en estos cinco duelos que faltan para finiquitar el torneo regular y conocer a las invitadas a la liguilla.



