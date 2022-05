¡Otro podio para Sofía!

La exigencia está al máximo para Sofía ya que aunque mejoró su récord, no quedó del todo satisfecha con su desempeño así que ya está lista para corregir los detalles.

"Hubo más nivel en esta competencia, en la natación no me fue como esperaba y me dio coraje porque fue en lo que más estuve practicando, pero aún así bajé mi tiempo y mejoré en las transiciones en la bici y corriendo, tengo tiempo suficiente para corregir y tener una mejor participación en Canadá", comentó la deportista de alto rendimiento.

La triatleta de Reynosa logró otra medalla en un evento de gran prestigio a nivel nacional.