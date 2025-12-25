Van Osas a la Final

Las Osas cerraron de gran manera el presente año al clasificarse a la gran final del Torneo Dominical, luego de eliminar por amplio marcador de 18-8 a las Rojas de Fénix, dentro de las hostilidades de la Liga Veteranos de Softbol.

¿Cómo lograron las Osas su clasificación a la final?

La serie de campeonato está programada en desarrollarse en la primera semana de enero del siguiente por lo que las comandadas por Timoteo Sánchez se van a enfrentar a su similar de Amigas de José Urbina.

Detalles del partido decisivo entre Osas y Rojas de Fénix

Perla Lorenzana fue clave en el partido decisivo de la semifinal tras atizar cuatro imparables en cinco turnos legales, siendo parte en la construcción de los dos rallys de cuatro carreras y agregaron uno de tres anotaciones para de esta manera encaminarse tranquilamente a la victoria.

Impacto de Perla Lorenzana en la semifinal del torneo

Aunque por momentos pasó por situaciones complicadas, la pitcher Mitzy Reyes logró recomponer el camino para salir bien librada del diamante, en cambio, Mariela Cázares terminó por cargar con el descalabro.