Le pegan Orioles a Buchonas

Las Orioles presumieron dos rallys de cinco carreras para ser suficiente para derrotar a las Buchonas de Aparicio por nocaut de 15-4, y empatar la ronda eliminatoria del torneo femenil de la Liga Federal Independiente de Softbol.

En el juego que se desarrolló en el parque Ramiro Saracho, las chicas Orioles fueron decididas a ganar para poder emparejar la eliminatoria para ser apoyadas por la pitcher Esther Cruz que hizo buen trabajo, y por el bateo de Sophia Guzmán que se fue de 3-3, lograron el objetivo.

El primer rally de cinco fue en la segunda y el otro en la tercera entrada, para dejar bien claro que iban por la victoria.

Finalmente aparte del bateo de Sophia Salinas, también hicieron buen contacto Norma Moreno de 3-2 y Ericka Alpirez 2-2.







