Ve actividad en jornada inaugural

Poncho González sumó sus primeros minutos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx en el triunfo de su equipo, el Atlas por 1-0 en casa sobre el Puebla.

El futbolista reynosense inició el partido en el banquillo de suplentes y fue en la parte final del partido, al minuto 87, cuando el técnico Diego Cocca lo mandó a la cancha para sustituir a Mateo García.

Aunque no fue el debut que esperaba, al menos vio actividad en la jornada inaugural y la buena noticia es que los rojinegros sumaron sus primeros tres puntos del torneo.

Después del buen nivel que mostró durante la pretemporada, donde incluso marcó tres goles, seguramente tendrá más oportunidades para pelear por el puesto titular en el medio campo. El próximo encuentro del conjunto tapatío será el miércoles 14 de enero visitando al Cruz Azul.