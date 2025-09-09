Un Búfalo en Liga Mayor

Oliver Alfonso Garza Rivera está jugando en el máximo nivel del futbol americano estudiantil de México. Después de una gran temporada con los Búfalos de Reynosa (UAMRA) en la categoría Intermedia, el receptor nacido en Matamoros fue llamado por los Correcaminos UAT para la Temporada 2025 de la Liga Mayor (ONEFA) que ya arrancó.

Ansioso por salir al campo a dar el cien por ciento contra cada uno de los equipos rivales, lógico siempre con la mente en el campeonato". OLIVER GARZA, JUGADOR DE CORRECAMINOS

"Agradecido con la oportunidad y emocionado por demostrar el nivel de Tamaulipas, poder compararme en el campo con jugadores más experimentados y ansioso por salir al campo a dar el cien por ciento contra cada uno de los equipos rivales, lógico siempre con la mente en el campeonato", indicó el joven atleta de 23 años, quien estudia en la Facultad de Medicina (FMM).

Desde hace 5 años comenzó la pasión de Oliver por el deporte de las tackleadas inspirado por los 49´s de San Francisco y su jugador favorito, el corredor Christian McCaffrey. Sus inicios fueron con los Jaguares de Matamoros en la categoría de preparatorias, luego pasó por los Correcaminos UAT, pero sus mejores momentos los tuvo con los Búfalos Reynosa donde resaltó portando el número 80.

Los Correcaminos no han tenido un buen inicio en la temporada pues acumulan dos derrotas. Oliver Garza es novato, pero no baja los brazos y seguirá entrenando duro para ganarse su lugar entre los titulares.



