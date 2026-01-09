Se reanuda actividad rumbo a la Olimpiada

Con el inicio del año los atletas reynosenses están de vuelta y listos para reanudar sus actividades en las eliminatorias municipales rumbo a los Estatales.

El Polideportivo será el escenario principal aunque habrá sedes alternas en algunos deportes de conjunto.

Las primeras disciplinas que entrarán en acción son ajedrez, triatlón, karate, tenis de mesa y tenis, en las cuales se seleccionará a los mejores deportistas para que representen a Reynosa.

El objetivo es lograr la mayor cantidad de boletos a la Olimpiada Nacional donde buscarán medallas para Tamaulipas.



