Preparan selección femenil rumbo a la Olimpiada Nacional

Una vez terminado el proceso de visorías de futbol femenil para la conformación de la Selección Tamaulipas, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) iniciará este mes con la siguiente etapa de cara a la Olimpiada Regional 2026.

Durante las visorias realizadas en Ciudad Victoria, Tampico y Matamoros, donde acudieron jugadoras provenientes de diferentes municipios, se logró detectar talento para armar una selección competitiva.

Las elegidas estarán bajo el mando del entrenador Francisco Cortéz, con la asesoría de la ex futbolista profesional Dinora Garza, además de la participación de Alejandro Pozos.

El trabajo continuará a partir de la próximasemana, cuando se inicie la etapa de preparación con la preselección, previo a la Olimpiada Regional.



