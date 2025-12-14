Beisbolistas van por su boleto al regional

Reynosa busca ser nuevamente la base de las selecciones de beisbol de Tamaulipas rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Las novenas fronterizas entraron en acción en el evento Estatal que se está disputando en Altamira.

Los peloteros de la Treviño Kelly categoría 13-14 años ganaron sus dos compromisos de la jornada sabatina sobre la Liga Santa Maria Aguayo (Ciudad Victoria) y sobre los anfitriones.

Este domingo buscarán amarrar el boleto cuando se enfrenten ante el selectivo de Matamoros.

En la categoría 15-16 años el equipo reynosense tropezó ante la Aguayo.

Este evento es coordinado por el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) y los equipos ganadores obtendrán el boleto a la etapa Regional donde deberán reforzarse como selección Tamaulipas.