Beisbolistas van por su boleto al regional

Reynosa busca ser nuevamente la base de las selecciones de beisbol de Tamaulipas rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026
  • Por: Alberto Gamboa
  • 14 / Diciembre / 2025 -
Peloteros de Reynosa están participando en el evento Estatal que se celebra en Altamira.

Las novenas fronterizas entraron en acción en el evento Estatal que se está disputando en Altamira.

Los peloteros de la Treviño Kelly categoría 13-14 años ganaron sus dos compromisos de la jornada sabatina sobre la Liga Santa Maria Aguayo (Ciudad Victoria) y sobre los anfitriones.

Este domingo buscarán amarrar el boleto cuando se enfrenten ante el selectivo de Matamoros. 

En la categoría 15-16 años el equipo reynosense tropezó ante la Aguayo. 

Este evento es coordinado por el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) y los equipos ganadores obtendrán el boleto a la etapa Regional donde deberán reforzarse como selección Tamaulipas.  

