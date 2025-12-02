Reynosa, sede de etapa zonal de basquetbol

La duela del Polideportivo de esta ciudad recibió la etapa zonal de basquetbol categoría 2010-2011 femenil, convocada por el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Matamoros se clasifica a la fase estatal de basquetbol

Matamoros arrasó con la competencia tras ganar sus tres encuentros sobre los representativos de Nuevo Laredo, Río Bravo y las anfitrionas (Reynosa).

De esta forma las basquetbolistas matamorenses avanzaron a la fase Estatal donde está en juego el boleto para representar a Tamaulipas.

Resultados de la competencia de basquetbol en Reynosa

La escuadra de Reynosa tuvo una discreta participación y aunque iniciaron con el pie derecho venciendo 25-18 a Río Bravo, luego acumularon dos derrotas, ante Nuevo Laredo 28-18 y contra Matamoros por marcador de 53-19.

Próxima actividad en la categoría 2012-2013 femenil

La actividad de la categoría 2012-2013 Femenil se jugará la próxima semana también en esta frontera.