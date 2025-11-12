Convocan a olimpiada municipal de básquetbol

Los procesos rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 están a punto de arrancar con las eliminatorias municipales, que son el primer paso para los atletas locales.

El Instituto Municipal del Deporte lanzó la convocatoria para la disciplina de básquetbol que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre en las canchas del Polideportivo.

El llamado es para todas las instituciones educativas, clubes, ligas y público en general que cumplan con la edad de las dos categorías que se abrieron; 15-16 años (2011-2010) y 17-18 años (2009-2008) en ambas ramas (femenil y varonil).

Es de suma importancia asistir a la junta previa que se llevará a cabo el 19 de noviembre a las 16:00 hrs en el Polideportivo.

Los equipos que participen se irán eliminando en duelos directos y el equipo campeón se podrá reforzar para representar a Reynosa en la siguiente etapa.