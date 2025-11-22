Se alistan para eliminatorias de basquetbol 3x3

En Reynosa ya arrancaron los procesos rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 y los días 26 y 27 de noviembre se llevará a cabo en el Polideportivo la eliminatoria municipal de básquetbol 3x3.

¿Qué detalles se conocen sobre la eliminatoria?

La convocatoria es para todas las ligas, instituciones educativas, clubes y público en general. Podrán participar los atletas que cumplan con las edades que marcan las dos categorías que se abrieron; 15-16 años (2011-2010) y 17-18 años (2009-2008) en ambas ramas (femenil y varonil).

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Podrán registrarse máximo 4 jugadores y un entrenador por equipo. Es de suma importancia asistir a la junta previa que se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre a las 18:00 horas en el Polideportivo.

Los equipos campeones avanzarán a la etapa estatal.