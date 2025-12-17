Atletas reynosenses avanzan rumbo a la olimpiada 2026

El talento reynosense sigue avanzando rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Se llevaron a cabo las etapas estatales de diversas disciplinas, organizadas por el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), y los atletas fronterizos dieron un paso más para poder representar a Tamaulipas en busca de las medallas.

Los equipos campeones de la etapa estatal avanzaron a la Olimpiada Regional, la cual dará inicio a mediados o finales de enero y durante el mes de febrero, con fechas oficiales aún por confirmar.

Reynosa se llevó los máximos honores en el voleibol varonil en la categoría Juvenil Mayor. En la rama femenil, algunas jugadoras de esta frontera reforzarán a los equipos Juvenil Menor y Juvenil Mayor donde se impuso la zona sur.

En la disciplina de béisbol, los títulos estatales quedaron en manos de la zona norte en la Categoría 13-14 años varonil y de la zona centro en la Categoría 15–15 años Varonil, en ambos casos, los peloteros de Reynosa formarán parte de los selectivos tamaulipecos.

Las competencias de béisbol y voleibol de sala se desarrollaron en la zona sur del estado, teniendo como sede el municipio de Altamira.



