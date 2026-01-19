Le pegan Novatos al campeón

Durante la pasada jornada CR Novatos se encargó de dar la primera sorpresa al pegarle a los recientes campeones Deportivo Medina por pizarra de 19-8, en encuentro correspondiente a la categoría D1.

Los artífices del triunfo fueron Christian Vélez y Gerardo Sánchez al pegar cuatro imparables en el mismo número de turnos al bate, mientras Abraham Vallejo junto a Roberto Ortiz colaboraron en la victoria al pegar cuadrangulares, seguido de Rodolfo Marrufo y Andrés González que se fueron de 3-2 y 3-3, respectivamente.

Ante el productivo accionar del line up el trabajo del lanzador Ricardo Pérez fue más fácil en controlar a sus oponentes para salir con banderas desplegadas del diamante, mientras Raúl Gómez lo intento por todos los medios, pero no pudo esquivar el descalabro por la vía de la misericordia.

Uno de los momentos claves fue en el quinto rollo cuando CR Novatos registro ataque de cinco anotaciones para sumar su primer triunfo en la actual temporada regular.



