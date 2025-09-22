Vence Novatos a Toros

El equipo de CR Novatos se aplicó en la ofensiva para respaldar el trabajo del lanzador Ricardo Pérez para derrotar 20-13 a los Toros del Profe, en partido de la categoría D1 de la Liga de Veteranos de Softbol.

El triunfo de los de CR Novatos fue en el campo Veteranos 2, Pérez hizo productivo trabajo para derrotar a el pitcher zurdo Brayan Pérez, quién no pudo frenar la fuerte ofensiva de sus rivales que lució imponente.

Gilberto Silva se lució con par de cuadrangulares para colaborar con el triunfo, Rodolfo Marrufo se fue de 5-3, Iván Valdez de 4-2, Erick Portillo de 4-2 entre ellos un jonrón.

Por su parte los Toros destacaron Miguel Cantñu de 3-3 que fueron cuadrangulares, Arnoldo Garza Eduardo Durán tambièn pegaron jonrón.







