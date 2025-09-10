Novatos superan 18-12 a Saraperos en 5 entradas

De las siete entradas que disputaron legalmente Novatos en cinco se encargaron en registrar carreras para superar apretadamente 18-12 a Saraperos, dentro de las hostilidades del torneo nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol.

En todo momento los Novatos defendieron la tempranera ventaja que construyeron con los rallys de cinco y seis carreras que realizaron en el segundo y cuarto rollo, respectivamente.

Tras dos innings que se fueron en blanco los Novatos, les afecto ligeramente tras acercarse los Saraperos y aunque estuvieron por momentos para darle la vuelta nunca pudieron hacerlo y se vieron en la necesidad de cargar con el descalabro.

El momento clave fue en la parte alta del séptimo episodio cuando los Novatos dieron el cerrojazo final con cuadrangular de tres carreras de Guadalupe Flores.



