Novatos FC van por el pase en la Copa Telmex

Novatos FC van por el pase en la Copa TelmexLos Novatos FC están representando con mucho orgullo a Tamaulipas en la etapa nacional de la Copa Telmex
Los Novatos FC, que están representando con mucho orgullo a Tamaulipas en la etapa nacional de la Copa Telmex, en León, Guanajuato, se disputarán el pase a la siguiente ronda este miércoles contra el representativo de Campeche.
El conjunto reynosense busca pasar la etapa de grupos pero tienen que ganar y esperar resultados.
Los novatos se presentaron con el pie derecho en el torneo venciendo 2-1 a su similar del estado de Morelos.
Pero en el segundo compromiso tropezaron 3-2 ante Chiapas y la situación se complicó.
Los fronterizos están a 90 minutos de conocer su destino en este importante torneo que reúne a los mejores equipos amateurs del país.
EL MAÑANA RECOMIENDA