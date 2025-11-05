Novatos FC van por el pase en la Copa Telmex

Los Novatos FC, que están representando con mucho orgullo a Tamaulipas en la etapa nacional de la Copa Telmex, en León, Guanajuato, se disputarán el pase a la siguiente ronda este miércoles contra el representativo de Campeche.

El conjunto reynosense busca pasar la etapa de grupos pero tienen que ganar y esperar resultados.

Los novatos se presentaron con el pie derecho en el torneo venciendo 2-1 a su similar del estado de Morelos.

Pero en el segundo compromiso tropezaron 3-2 ante Chiapas y la situación se complicó.

Los fronterizos están a 90 minutos de conocer su destino en este importante torneo que reúne a los mejores equipos amateurs del país.



