Norteña de Reynosa con baja puntuación

Los charros de la Norteña de Reynosa no tuvieron la mejor actuación dentro de la LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro, tras registrar la cantidad de 167 puntos y quedar demasiado lejos de la tabla de calificación de la categoría AA.

Durante la primera suerte de la justa nacional, los reynosenses estuvieron notables al registrar 37 puntos en la cala de caballo, pero inmediatamente los problemas llegaron al momento en que se fueron en blanco en las tres oportunidades de piales.

Durante el coleadero realizaron 32 unidades, pero se redujo la calificación final a 8 puntos debido a los 20 puntos que los jueces les recetaron de castigo por no realizar bien los movimientos.

La Norteña de Reynosa estaba urgida de recomponer el camino en las siguientes suertes, pero en el jineteo del toro, lazo de cabeza y pial del ruedo no pudieron obtener mejores resultados y, como consecuencia, se fueron quedando en el camino.

Se les presentó una segunda oportunidad en las manganas a pie y a caballo, pero no les fue nada bien al realizar 23 y en la segunda los infraccionaron con cuatro unidades; posteriormente terminaron su andar con el paso de la muerte con 15 de los buenos, siendo insuficiente para estar dentro de la fiesta grande del nacional.



