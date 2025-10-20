Suman Nietos una victoria más

Con madruguete de siete carreras en la primera entrada fue suficiente para que los Nietos del Ruso sumarán un triunfo más en la actual temporada regular de la Liga Aztlán de Softbol, aunque en esta ocasión fue en manos de Amigos y Compadres por marcador de 12-6.

Los peloteros del Ruso abrieron el juego con limpio triple cortesía de Manuel Santos, posteriormente llegó el remolque de Kevin Cabello y el cuadrangular de dos carreras de Luis Vadillo, luego continuaron los imparables espalda con espalda cortesía de Daniel Solís y Aldair Betanzo, seguido de Luis Ferruzca Jr., con doblete para no dejar a nadie en las almohadillas.

En ningún momento los Amigos y Compadres amenazaron a sus oponentes, ya que en sus dos primeras tandas de bateo se fueron completamente en blanco y esto producto al lanzador Luis Ferruzca, que termino por afianzarse el triunfo por espacio de siete capítulos completos.

Los Nietos de Ruso no necesitaron de mucho para controlar las acciones, ya que en el cierre del tercer inning Javier Luna con extrabase se llevó por delante a Rodolfo López y Carlos Canales para darle la oportunidad a sus compañeros en hilvanar tres hits en forma consecutiva para agregar cuatro rayitas a la cuenta.







