Tremendo tiro protagonizaron los ex boxeadores Nicky Bentz y José Luis Baltazar Jr. en el ring de la Coliseo durante la función de homenaje a Roque "Rocky" Montoya.

Como en los viejos tiempos, cuando Don Mito Treviño los veía "esparrar", se dieron con todo durante tres emocionantes rounds de "exhibición" y lograron que los aficionados se pusieran de pie varias veces.

Abajo del encordado son muy buenos amigos, pero con los guantes puestos es otra cosa. Para el segundo asalto se quitaron las caretas y la gritadera no se hizo esperar.

De inmediato llegó el primer golpe de a de veras, un izquierdazo de Balta, que se disculpó, pero Nicky no se iba a quedar con los brazos cruzados y le soltó metralla en las zonas blandas.

Tras el campanazo final, los dos veteranos se fundieron en un gran abrazo y levantaron los puños para recordar aquellas peleas que ganaron y que los pusieron entre las figuras del boxeo local.

ENTÉRATE

Nicky y Balta tuvieron sus mejores momentos en los 90 ´s, donde coincidieron en el Gimnasio de la Arena Coliseo bajo la batuta de Mito Treviño. Tuvieron como entrenadores a Juan Martínez, Benjamín Saldivar, Beto Garza entre otros. En 1996 tuvieron una de sus últimas apariciones en el Palenque de la Feria.



