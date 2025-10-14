Las escuadras de Necaxa Reynosa, Ceffar León y Monterrey RV conquistaron sus respectivos triunfos, de la categoría 2013, dentro de la jornada 3 en la Liga Reynosa de Futbol.

Los Rayos reynosenses lograron su primer triunfo del campeonato al golear 7-3 a la Academia Tigres Balcones. La lluvia de goles fueron obra de Ian Piña, Jonathan González, Leonardo Moreno y Martín López, mientras Maximiliano García fue la figura al completar "hat-trick" para de esta manera estar colocados en el cuarto lugar con 4 puntos.

Por su parte los felinos de Ceffar León dieron la gran campanada al quitarle el invicto y recetarle abultado marcador a los Bravos al son de 5-2 para de esta forma salir del sótano y estar ubicado en el sexto puesto.

Monterrey RV no suelta por nada el liderato al ganar sus tres compromisos para sumar un total de 9 unidades.

En su reciente cotejo hizo valer su accionar ofensivo para doblegar sin problemas 6-1 a los Topos FC.



