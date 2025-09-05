Nadadores del INDET Reynosa van al Nacional

Nadadores del INDET Reynosa van al NacionalEl equipo de natación del INDET Reynosa tuvo una destacada participación en el Torneo Estatal
El equipo de natación del INDET Reynosa tuvo una destacada participación en el Torneo Estatal, donde 8 nadadores clasificaron al evento Nacional y representarán con mucho orgullo a Tamaulipas.
Estos atletas se han preparado al máximo en la Alberca Olímpica del Polideportivo con la supervisión de entrenadores de alto rendimiento del Instituto Municipal del Deporte.
Con estos logros, los nadadores del INDET están poniendo en alto el nombre de esta frontera y motivando a que más personas se animen a practicar deportes acuáticos.
