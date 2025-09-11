Muestran físico sobre la tarima

Con una tremenda participación fue como se desarrolló la tercera edición Copa Manny&Quintana 2025, que se efectuó en el municipio de Nuevo Laredo. En esta ocasión los atletas musculosos de Reynosa brillaron por su ausencia al tener poca representación.

Dentro de esta justa se reunieron los mejores fisicoconstructivistas de nivel nacional, ya que estaba en juego una bolsa de 310 mil pesos que se repartió a los ganadores de cada una de las categorías.

Dentro de la división reina Absoluto Físico Varonil el ganador fue Ángel Rodríguez xde la Cruz del municipio de Jaumave, Tamaulipas, mientras en Absoluta Bikini Fitness Adelaida Carrizales de Nueva Rosita, Coahuila, se termino por adjudicar el primer lugar, después Yuliana Hernández de Monterrey levanto el trofeo en Absoluta Wellness Fitness.

Los ¨Hércules Modernos¨, estuvieron al límite cada vez que estuvieron arriba de la tarima para mostrar la fisionomía bien trabajada. El matamorense Alán Ganesh fue el ganador Absoluto Mens Physique.

Por su parte Josué Mizraim Serrano represento a Reynosa ocupando la tercera plaza del renglón en Clasificados hasta 85 kilogramos y Master, mientras el fronterizo Benjamín Bailón ocupó el cuarto lugar en Novatos hasta 75 kilogramos.



