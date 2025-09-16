Reynosa presente en el ´Mr. Y Miss Tula 2025´

Con una presencia de más de 60 atletas se llevó a cabo el ¨Mr. y Miss Tula 2025" Reynosa estuvo representado, pero desafortunadamente en está ocasión estuvo lejos de estar dentro de los primeros lugares.

La competencia fue apretado al tener participación de fisicoculturistas de los municipios de Victoria, Reynosa, Mante, Xicoténcatl, Tampico, Tula y Tantoyuca para dar muestra de sus cuerpos trabajados.

Los máximos honores de la competencia fueron para Néstor Pérez Hernández, del Black Fitness Gym de Tampico, que se adjudicó como Campeón Absoluto Físico Varonil; María Fernanda Rojas Escamilla, del Be Fit Gym de Ciudad Victoria, Campeona Absoluta Bikini Fitness; Ángel Aarón Peña, del Volcano Gym de Ciudad Victoria, Campeón Absoluto Classic Physique; Jennifer Aimee Guerra, de AM Fitness de Tampico, Campeona Absoluta Bikini Wellness; y Jesús Alfonso López, del RN Gym de Ciudad Victoria, Campeón Absoluto Men´s Physique.

En las categorías individuales, Lauro Rivas Vázquez se quedó con el segundo lugar en la división de Clasificados, siendo único de Reynosa que destacó sobre la tarima.

En la división Máster, Daniel Martínez Limón de Victoria obtuvo el primer sitio, mientras que en Principiantes, Ángel Aarón Peña de Victoria volvió a brillar al adjudicarse el primer lugar, seguido por Jeancarlo Flores Sierra y Luis Gerardo Coronado, también de la capital tamaulipeca. La categoría Juvenil tuvo como vencedor a Alan Rafael Sánchez, acompañado en el podio por Luis Gerardo Coronado y Jonathan Banda García.



