Se lleva acabo el Clásico Mr. y Miss Tamaulipas 2025

Con un total de 230 competidores que se repartieron en 40 categorías se desarrolló el Clásico Mr. y Miss Tamaulipas 2025, en el municipio de Ciudad Victoria, pero desafortunadamente a los fisicoculturistas de Reynosa no les fue bien tras no aparecer en los primeros lugares.

Dentro de la justa estatal, que reúne a los mejores Hércules Modernos, el único atleta de esta frontera que logró destacar fue Benjamín Bailón Vega (Suples Muscle Nutrition Reynosa) en Classic Physique hasta 1.70.

Con este resultado se ganó el derecho de pertenecer al equipo de Tamaulipas que va estar presente en la edición 73° Clásico Mr. México, que está programado del 2 al 5 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México bajo convocatoria de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness.

Los reflectores del certamen de los mejores cuerpos trabajados estuvieron cargados de emoción cuando se dieron a conocer los campeones absolutos, entre lo que destacó Oscar Giovanni Castillo López de Ciudad Victoria en Físico Varonil, Karen Estefany Cruz Medrano de Matamoros en Bikini Fitness, Irving Ruiz García en Classic Physique, Ana Esmeralda Bárrales en Wellness Fitness, y Hugo Armando Vázquez en Mens Physique.

Desafortunadamente en esta reciente edición Reynosa no brillo como en años anteriores al estar presente en los primeros lugares en cada una de las categorías por lo que ahora se espera que en el calendario que resta de este año y del siguiente 2026 aparezcan sobre la tarima para convertirse en protagonistas.







