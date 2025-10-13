Atletas tamaulipecos lucen su físico

Tremenda la participación de los atletas tamaulipecos de fisicoconstructivismo en el 73° Clásico Mr. México 2025, aunque en esta ocasión desafortunadamente Reynosa no pudo ser protagonista como en años anteriores.

Más de dos mil atletas de 32 estados estuvieron presentes en el certamen celebrado en el World Trade Center de la CDMX, convocado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness A. C.

En el certamen estuvo presente Gastón Cavazos Perales, presidente de la AFFET, quien demostró estar satisfecho con la presencia de la delegación de Tamaulipas que terminaron por hacer un buen desempeño al momento de estar sobre la tarima.

Mayra Andrea Espinoza de Matamoros fue una de las figuras al conquistar el primer lugar en la categoría Bikini Fitness Principiantes, mientras el tampiqueño Néstor Hernández se quedó con el campeonato de Novatos hasta 85 kilogramos.

Efrén Flores Sánchez de Nuevo Laredo apareció en el primer puesto de Master 55-59 de 75 kilogramos, seguido de Ángel Aaron Peña de Ciudad Victoria al adjudicarse el Mens Physique Principiantes hasta 1.64.

Los siguientes próximos eventos es desarrollarse el 8 de noviembre el Mr. Tampico-Madero 2025, posteriormente el Mr. Nuevo Laredo de Nuevos Valores el 16 de noviembre



