Mr. Chanky campeonas

Con tremenda labor de la serpentinera Dayra Sandoval guío a Mr. Chanky en blanquear 10-0 a su similar de Academy y combinado con la explosividad de la ofensiva consiguieron el campeonato de playoff femenil de la Liga Campeones de Softbol.

Sin duda alguna las jugadoras de Mr. Chanky cerraron fuerte este 2025 tras conquistar par de campeonatos de postemporada.

El primero fue la obtención del torneo nocturno semanal y recientemente festejaron el de la jornada dominical para de esta manera aumentar su jerarquía dentro del organismo.

Sandoval, que cuenta dos campañas militando con Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Softbol, estuvo dominante en el centro del diamante al registrar números positivos de siete ponches, recibió un imparable y no regalo base por bolas como tampoco carreras, siendo suficiente para apuntarse la victoria.

Dentro de las acciones ofensivas estuvo atinado en la parte baja de la primera entrada al quitar el cero en el marcador con tres rayitas, posteriormente en el cuarto rollo se encaminaron de manera tranquila al triunfo al momento de realizar cinco viajes al pentágono.



