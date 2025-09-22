Mr. Chanky, campeonas de playoffs del torneo femenil

Las peloteras de Mr. Chanky batearon a la hora cero para consagrarse como las campeonas de playoff del torneo sabatino femenil de la Liga Campeones, luego de superar en extrainnings 15-14 a su similar Amigas de Mony.

Las ahora monarcas de Mr. Chanky, cerraron con broche de oro al convertirse las mejores de la justa.

Evelyn Herrera, que por momentos pasó complicaciones, pero logró recomponer el camino para adjudicarse el triunfo y con el bat también demostró su buen juego de pelota al irse de 5-3, mientras el descalabro se lo llevo Alexia Cirlos.

Las Amigas de Mony empataron en la parte baja de la séptima al hacer tres carreras para emparejar la pizarra a 12, pero Mr Chanky en la entrada extra fabricó rally de tres para irse arriba nuevamente en la pizarra.

Por último las mejores bateadoras fueron, Norma Ibarra 5-4, Elizabeth Pichardo también 5-4, Kimberly Ibarra 4-2 y Celia Ibarra se fue de 5-2.



