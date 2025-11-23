Mr. Chanky, campeonas de playoffs

Fueron siete emocionantes entradas que las peloteras de Mr. Chanky ofrecieron para adjudicarse dramáticamente la final por pizarra de 12-11 sobre las Madrinas de Aranza y de esta forma convertirse en las campeonas de playoff de la Liga Campeones de Softbol.

Ambos planteles dieron todo en el terreno de juego, pero el momento clave fue en la parte baja de la séptima entrada cuando las jugadoras de Mr. Chanky encendieron la mecha por conducto de Patricia Castro, que conecto doblete y Neisy Escobar pegó limpio triple para dejar tendidas a sus contrincantes para de esta forma causar la algarabía en las gradas, que lucio tremenda entrada para ver el juego decisivo.

Las Madrinas de Aranza se vieron en la necesidad de remar contra corriente desde muy temprano al estar abajo en el marcador por 10 carreras de diferencia, pero con el paso de los episodios recorto la distancia hasta poner en predicamentos a sus contrincantes y hasta por momentos las peloteras sintieron tener de cerca el gallardete.

Pero la ofensiva de Mr Chanky respondió con su gran jerarquía llevándose el campeonato, que sin duda una de los elementos que mostró mayor felicidad fue la experimentada Erick Prieta y la mánager Janet Durán que cargaron en todo lo alto el trofeo.