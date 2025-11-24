Deportes

Avanzan Texanos a la final de playoffs

Demetrio Castillo y Alfredo Ruíz brillaron en el encuentro con múltiples hits.
  • Por: Josué Segura
  • 24 / Noviembre / 2025 -
Los Texanos fueron efectivos en el bateo para avanzar a la final de playoffs del Grupo A.

Con contundente desfile de 11 carreras en la tercera entrada fue suficiente para que los Texanos doblegarán 14-2 a Montes Martínez y ganaran el derecho de avanzar a la final de playoffs del Grupo A del Club Social y Deportivo Jubilados y Veteranos. 

El line up de los Texanos estuvo encendido en todo momento destacando Demetrio Castillo y Alfredo Ruíz que pegaron 4-3, respectivamente, mientras Agustín Montoya y Luis Garza dispararon de 3-2, después de Heriberto Cobos que conectó de 3-3, incluyendo jonrón de campo. 

Por su parte el lanzador Jorge Rodríguez tuvo una actuación verdaderamente tranquila al solamente recibir dos carreras y aplacar por completo a la ofensiva enemiga, mientras la derrota cargó en el guante de Pedro Alarcón.

