Monterrey RV es el que manda en el Torneo Interclubes

Al jugarse tres partidos los jugadores de Monterrey RV se han convertido momentáneamente en los líderes del Torneo Interclubes categoría 2013 de la Liga Reynosa de Futbol.

Los rayados se han convertido en el mejor equipo en todos los departamentos. Con tres triunfos en forma consecutiva suma 9 puntos, mientras su accionar ofensivo ha estado demasiado activo con 20 goles anotados y la defensiva anda imparable al solamente recibir tres tantos.

Por su parte sus mayores perseguidores los Rayos de Río Bravo y Atlas JL Reynosa comparten el segundo sitio con 6 unidades y están a la espera de cualquier tropiezo de su rival para escalar a lo más alto de la cima.

Necaxa y Bravos Reynosa están en la disputa por quedarse en el cuarto sitio de la tabla general al estar empatados con 4 unidades y Ceffar León se encuentra abajo con 3 de los buenos, dejando en el sótano a la Academia Tigres Balcones y Topos FC.



