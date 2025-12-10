¡Se consagran campeones!

Los pequeños juveniles de Monterrey RV se engrandecieron en la cancha del Centro de Alto Rendimiento para coronarse campeones del Torneo Interclubes 2013 de la Liga Reynosa de Futbol.

Los albiazules llegaron como los favoritos para levantar el trofeo y así lo terminaron por hacer al superar en la gran final por marcador de 3-1 a los Rayos de Río Bravo.

El organismo futbolero se ha caracterizado por fomentar el deporte, en específico la disciplina del futbol, en las categorías infantiles y juveniles.

En este reciente torneo que acaba de finalizar Monterrey RV se convirtió en el líder con 18 puntos, que generaron gracias a los seis triunfos que consiguieron en siete jornadas.

Los rayados reynosenses se convirtieron en la tercer mejor ofensiva con 26 goles, pero la defensiva estuvo atinada al detener la mayor parte del ataque enemigo al solamente permitir un total de 9 tantos y así convertirse en la mejor de dicho departamento.

En lo que corresponde en el ataque el jugador Anthoni Chávez fue contundente al estar frente a la portería al marcar un total de cinco dianas, mientras sus compañeros Enrique Morales, Daniel Valdez e Iván Alcaraz también fueron determinantes en los triunfos con tres anotaciones, respectivamente.

Monterrey RV obtuvo el campeonato de la categoría 2013 del Torneo Inter Clubes de la Liga Reynosa de Futbol.