Místico y Komander, en la Arena México

El reynosense Komander regresará este viernes 21 de noviembre a la majestuosa Arena México, la catedral de la lucha libre en este país, para reencontrarse con el Místico y juntos lucharán contra la pareja ruda integrada por The Beast Mortons y Bárbaro Cavernario.

¿Qué ocurrió?

El Komander llega como una de las figuras de la empresa norteamericana AEW y compartirá créditos con los ídolos del CMLL. Hace unos meses, en Reynosa, Komander y Místico fueron rivales y dieron una gran batalla, pero ahora el destino y los promotores han decidido ponerlos en el mismo lado. De hecho, una lesión de Komander evitó que luchara junto al "Príncipe de Plata y Oro" en una función de aniversario.

¿Cuál es el contexto general?

Este evento representa una oportunidad significativa para ambos luchadores, quienes han demostrado su valía en el cuadrilátero. La unión de Komander y Místico promete ser un espectáculo emocionante para los aficionados a la lucha libre.

¿Qué se espera de la lucha?

Los seguidores de la lucha libre están ansiosos por ver cómo se desarrollará este enfrentamiento. La combinación de talentos entre Komander y Místico contra los rudos The Beast Mortons y Bárbaro Cavernario es un atractivo que no se pueden perder.