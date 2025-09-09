Recetan Mismas paliza a Astros

De manera contundente fue la presentación de las peloteras Las Mismas, en la Liga de Softbol Lagunera Francisco Huerta, al encargarse de superar ampliamente 19-2 a su similar de Astros.

Luego de darle mantenimiento al diamante, anteriormente llamado Olimpo Salinas, las hostilidades dieron inicio en la categoría Femenil, en la que van a buscar a las nuevas campeonas de temporada regular y playoff.

Las Mismas no se aguantaron mucho tiempo por lo que inmediatamente descargaron ataque de cinco carreras en la parte alta de la primera entrada, posteriormente agregaron cinco más para crear una delantera que nunca perdieron en el resto de las acciones, después en el quinto rollo volvieron a realizar cinco viajes al pentágono para colocar cifras finales.

Angela Rojo fue la punta de ataque al detonar tres imparables en cuatro turnos legales, seguido de Galilea Robles y Mariana Díaz, mientras Nayelli Flores conectó de 3-2 para ayudar a su propia causa al ser la pitcher ganadora del duelo.



