¡A lo grande!

Con imponente autoridad de 21 cuadrangulares Mini Hulk se impuso 38-29 a los Amigos de Camarón para alzarse con el campeonato de playoffs (Grupo A) del Torneo Nocturno de la Liga Burocrática Softbol Reynosa.

Fueron siete intensas entradas, convirtiéndose la final un auténtico Derby de Cuadrangulares al detonarse un total de 35.

Los peloteros de Hulk estuvieron encendidos desde la caja de bateo al fabricar largos ataques de 11, seis, cinco y ocho carreras en la segunda, tercera, cuarta y sexta entrada, respectivamente, para de esta forma mantener el ritmo y encaminarse tranquilamente en obtener el campeonato.

Alfredo Pérez anduvo inspirado al conectar cuatro vuelacercas, que se combinaron con los tres bambinazos que dieron Esteban Padrón, Lauro Castillo, César Monjaras y Ángel García, mientras Daniel Posada, Gil Tijerina, Antonio Hernández, que terminó por adjudicarse el triunfo desde el centro del diamante, y Ángel González también sacaron la pelota.

Los peloteros de los Hulk festejaron en grande la obtención del gallardete de playoff de la Liga Burocrática de Softbol.