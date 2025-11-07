Entre las mejores corredoras de Reynosa

Melissa Borjas empieza a ser un rostro muy conocido en las carreras atléticas de 5 y 10 kilómetros. En los últimos eventos que se han realizado en esta ciudad ha subido al podio y su mejor marca (19:30 minutos) la coloca entre las corredoras elite.

Melissa, de 26 años de edad, representa al Club Fondy donde ha encontrado la motivación para regresar al "running" sin descuidar su vida laboral, pues reconoce que forma parte de los "godines" y eso ha dificultado sus entrenamientos.

En la carrera Oncológicos 6k terminó en el segundo lugar general, solamente por detrás de la mundialista Sofía García. En la carrera 5k Huellas, Velas y Calaveras logró el primer lugar. Fuera de Reynosa también ha conseguido excelentes resultados, como en la carrera 10k Héroes Ocultos, en Nuevo León, donde terminó en el primer lugar de su categoría.

"Me da gusto que tengamos en la ciudad muchos eventos enfocados en el deporte, ya no tengo tanto tiempo para entrenar, pero doy lo máximo en esa hora diaria, cuidar tu cuerpo y mente para cada competencia, y disfrutarlas", expresó la deportista reynosense.

Melissa no es ninguna improvisada ya que ha sido atleta de alto rendimiento desde que tenía 12 años. Se inició en la natación, luego practicó el triatlón con el equipo Orcas del IMD. En atletismo representó a Tamaulipas en la Olimpiada Nacional 2019. Ahora que retomó el gusto y la pasión por correr, no se detendrá hasta alcanzar sus metas tanto en las carreras 5k y 10k como en el triatlón de alto nivel.



