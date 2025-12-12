Defiende sus coronas

Los mejores pesistas de Tamaulipas en la modalidad de Powerlifting estuvieron presentes en el Décimo Campeonato Selectivo Estatal que se desarrolló en esta frontera.

Los últimos campeones, varoniles y femeniles, asistieron para defender sus respectivas coronas y le dieron realce al evento. Destacó la presencia de Karla García Izaguirre, originaria de San Fernando, campeona absoluta de Tamaulipas y ganadora del Premio Estatal del Deporte en la categoría Deporte no Federado, quien logró el primer lugar en los eventos internacionales celebrados en las Islas Caimán y en Panamá.

También estuvo presente Sonia Patricia Varela, atleta Máster originaria de Nuevo Laredo que tiene el récord internacional en Press de Banca.

Desde el Gym Vikingos de Nuevo Laredo llegó Ander Luna, segundo lugar varonil en el evento Panamericano. Angie Escobedo de Ciudad Victoria y con resultados muy destacados a nivel estatal también tuvo una buena participación.

Ellos dieron las marcas requeridas así que forman parte del selectivo estatal de Powerlifting que representará a Tamaulipas el próximo año en el Mega Nacional de Chetumal 2026.



