Quieren a los mejores ajedrecistas

Los mejores ajedrecistas de la localidad estarán representando a Reynosa en la eliminatoria estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, pero antes deberán ganarse el boleto en la fase municipal que se celebrará durante el fin de semana, los días sábado 17 y domingo 18 de enero en el Polideportivo.

La convocatoria que viene aprobada por el Instituto del Deporte de Tamaulipas va dirigida a todas las instituciones educativas, clubes y público en general para que registren de forma gratuita a sus atletas, siempre y cuando pertenezcan a las siguientes Categorías; Sub-12 años (2014 y menores), 13 a 16 años (2013–2010) y 17 a 20 años (2009–2006) en ambas ramas (femenil y varonil).

La junta previa para inscribir a los competidores y para confirmar los horarios de las competencias se llevará a cabo este jueves 15 de enero a las 17:00 horas en el Polideportivo.



