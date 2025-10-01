Dragones cosechan 13 medallas

Con un total de 13 medallas los Dragones Taekwondo Reynosa cerraron dignamente su reciente participación en el 5to. Festival Nacional Mexicano de Taekwondo, que se efectuó en Tampico.

Con grata cosecha de seis preseas de oro se convirtieron en la escuela reynosense en conseguir el mayor número de metales en dicho departamento, además registraron cinco platas y dos de bronce para de esta manera finalizar una gran actuación sobre el tatami, dentro de la justa nacional en la que se presentaron los mejores taekwondoínes.

Con estos resultados obtenidos Pedro Vicencio García, cinta negra quinto dan, aplaudió el desempeño de cada uno de sus alumnos y resaltó que todo esto es producto al esfuerzo que le imprimen en cada uno de los entrenamientos y que sin duda van en busca de mejorar para obtener el mayor número de primeros lugares en los distintos torneo que encaren.

"Estos resultados no solo es una victoria deportiva, sino una muestra de lo que se puede lograr cuando se trabaja con corazón, unidad y visión. Gracias al esfuerzo de todos los que forman parte de esta gran familia, contribuimos de manera significativa al medallero estatal, ayudando a que Tamaulipas se colocara en el quinto lugar nacional por estados", comentó gustoso el entrenador.

Drago Vicencio Tamayo se colgó la medalla de bronce y con estos puntos se coloca en tercer sitio en el ranking nacional, asegurando su lugar para el Gran Slam donde solo los 10 mejores del país estarán presentes en diciembre, que se va desarrollar en Nayarit.

Los siguientes compromisos son torneos locales de la Liga Municipal de Taekwondo, después estarán presentes en el Campeonato Nacional G3 del 17 al 19 de octubre en Puebla, y en Diciembre el Gran Slam, examen, cambio de cintas y graduación de fin de año así como seguir con los entrenamientos para el selectivo Municipal en enero para el estatal de febrero del 2026.

MEDALLISTAS

Los oro conseguidos en el nacional fueron de:

Emiliano Lopez, Edgar Zabala, Alexander Zapata, Axel Ramirez, Leonardo Guajardo y Patrick Quintanilla.





La plata se la quedaron:

Arturo García, Dylan López, Ali Íñigo y Edder Arrollo.





Los bronces fueron para:

Drago Vicencio Tamayo, Lia Alineth y Danilo Guajardo.





Todo esto es producto al trabajo de los profesores:

Pedro Vicencio Garcia, Laura Tamayo Guerrero, Valentín Ignacio Tamayo, Ulises Tamayo, Lesster Quintanilla Mireles y Manuel Rico Salas.