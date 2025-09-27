Reynosenses se van por medallas

Los paratletas reynosenses Samuel Cabello Rodríguez y Ángel David Lorenzo Rubio, acompañados por su entrenador Samuel Blanco Flores, arribaron a Aguascalientes donde este sábado comenzarán su participación en la Paralimpiada Nacional 2025.

Representarán con mucho orgullo al estado de Tamaulipas en la disciplina de powerlifthing. Ambos están más fuertes que nunca y el objetivo es regresar a casa con una medalla.







