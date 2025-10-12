Logra Jaime Guadalupe dos medallas nacionales

Sobresaliente fue la gran participación del deportista reynosense Jaime Guadalupe Arredondo en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, donde le dio a Tamaulipas dos medallas en paratletismo.

El joven fronterizo visitó el podio en dos ocasiones, primero de forma individual para colgarse la medalla de bronce en los 200 metros planos, clasificación T35 Parálisis Cerebral.

Posteriormente regresó a la zona de los triunfadores, ahora para recibir la presea de plata con el Relevo Mixto de Tamaulipas.

Todo el esfuerzo y la dedicación que Jaime y su familia le han puesto al deporte adaptado, han valido la pena al ver este resultado.

También es para resaltar el trabajo de su entrenador, Erick López, quien los ha llevado de la mano a este triunfo y a representar con mucho orgullo a su ciudad y a su estado.