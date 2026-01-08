Mayito y compañía son descalificados por tramposos

Mayito Rock le cometió un tremendo foul a Erick Ortíz, justo enfrente del réferi, y por eso perdieron la lucha por la vía de la descalificación.

La afición estaba disfrutando de un buen agarrón en la modalidad de cuatro contra cuatro, en un bando Mayito junto a las Máscaras Rojas I y II y La Monja, mientras que en la esquina contraria Erick Ortíz y los Fruteros del Mercado I, II y III.

En el cuadrilátero todos mostraron buena escuela de llaves y candados, pero de pronto Mayito se acordó que por sus venas corre sangre de rudos y con el brazo dio un golpe prohibido.

Los ánimos terminaron muy calientes y el público abucheó a los tramposos.



