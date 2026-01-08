Deportes

Mayito y compañía son descalificados por tramposos

  • Por: Alberto Gamboa
  • 08 / Enero / 2026 -
Mayito Rock hizo de las suyas en el cuadrilátero y terminó fauleando a Erick Ortíz.

Mayito Rock le cometió un tremendo foul a Erick Ortíz, justo enfrente del réferi, y por eso perdieron la lucha por la vía de la descalificación

La afición estaba disfrutando de un buen agarrón en la modalidad de cuatro contra cuatro, en un bando Mayito junto a las Máscaras Rojas I y II y La Monja, mientras que en la esquina contraria Erick Ortíz y los Fruteros del Mercado I, II y III. 

En el cuadrilátero todos mostraron buena escuela de llaves y candados, pero de pronto Mayito se acordó que por sus venas corre sangre de rudos y con el brazo dio un golpe prohibido

Los ánimos terminaron muy calientes y el público abucheó a los tramposos.    


